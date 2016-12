L'armée syrienne se prépare à la libération totale d'Alep

L'armée syrienne a repris les combats à Alep pour la libération totale de cette ville des groupes terroristes, alors que le président turc et son homologue russe tentaient de sauver le cessez-le-feu pour "l'évacuation des civils." "Profitant de la trêve, des rebelles se sont regroupés à l'aube et ont essayé de franchir les positions des troupes syriennes dans le nord-ouest d'Alep", a indiqué l'armée russe dans un communiqué, précisant que"l'attaque des terroristes a été repoussée. L'armée syrienne a prolongé ses opérations de libération".

Des terroristes bloquent les civils à Alep-est

Des terroristes et des groupes de l'opposition empêcheraient des civils de quitter les quartiers assiégés d'Alep-Est et s'en serviraient comme boucliers humains, selon la Commission d'enquête sur la Syrie de l'ONU. Dans un communiqué, cette Commission déclare avoir "reçu des allégations à propos de groupes de l'opposition, dont le groupe terroriste Fateh al-Cham (ex-Front al-Nosra) et Ahrar al-Cham, qui empêcheraient des civils de partir, et à propos de combattants de l'opposition qui se mêleraient à la population, augmentant ainsi le risque pour les civils d'être tués ou blessés".