Accidents de la route: 47 morts en une semaine

Quarante sept personnes ont été tuées et 24 autres ont été blessées dans 164 accidents de la route, enregistrés du 6 au 12 décembre en cours, ont indiqué mercredi les services de la Gendarmerie nationale dans un communiqué. La wilaya d'Alger vient en première position avec 11 accidents suivie de Blida 10 et de M'sila, Médéa et Oran 8. Ces accidents sont causés principalement par les conducteurs avec 145 accidents soit un taux de 88,41%, suivis des piétons avec 14 accidents (8,54%), l'état du véhicule avec 3 accidents (1,83%) et l'état des routes et l'environnement avec 2 accidents soit 1,22%.