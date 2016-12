Le pétrole baisse légèrement à Londres

Les cours du pétrole reculaient mercredi en fin d'échanges européens, les marchés digérant l'accord conclu par les membres de l'Opep et d'autres pays non-membres pour limiter l'offre mondiale et permettre au marché de se rééquilibrer. En fin de journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février valait 55,08 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en retrait de 64 cents par rapport à la clôture de mardi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de janvier cédait 79 cents à 52,19 dollars.