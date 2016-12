Nigeria : 605 otages libérés par les militaires

L'armée nigériane a déclaré que ses forces terrestres avaient sauvé 605 personnes retenues en otage par les insurgés de Boko Haram dans la forêt de Sambisa, au cours de plusieurs patrouilles. Lucky Irabor, commandant des opérations à Lafiya Dole, a affirmé lors d'une conférence de presse mercredi à Maiduguri, capitale de Borno, Etat en proie aux troubles dans le nord-est du pays, que 69 adultes mâles, 180 femmes, 227 enfants de sexe masculin et 129 enfants de sexe féminin avaient été sauvés lors de ces opérations entre le 7 décembre et le 14 décembre 2016. "Les victimes sont sous notre garde pour la poursuite des investigations et interrogatoires", a-t-il ajouté.