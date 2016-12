"Alerte rouge" à la pollution atmosphérique à Pékin

Le gouvernorat de Pékin a décrété jeudi une "alerte rouge" à la pollution atmosphérique, la première de 2016. L'"alerte rouge" a été établie en prévision d'une vague de brouillard toxique qui s'abattra sur le nord de la Chine durant cinq jours. La circulation alternée sera mise en place à partir de vendredi matin, a annoncé les autorités de la capitale chinoise. Les chantiers seront fermés, et des usines et des entreprises devront restreindre ou arrêter leur production, indique le site du gouvernorat local. Une "alerte rouge" est décrétée lorsqu'un grave épisode de brouillard polluant est susceptible de durer plus de 72 heures. C'est le niveau d'alarme le plus élevé. Pékin avait décrété sa première "alerte rouge" en décembre l'an dernier. Il s'agissait alors d'une annonce inédite depuis l'introduction en 2013 d'un système d'urgence contre la pollution atmosphérique. La brouillard polluant qui frappe très régulièrement Pékin provient principalement de la combustion du charbon utilisé pour l'électricité et le chauffage, dont la demande augmente durant les rudes hivers pékinois.