Un réseau de trafiquants d'armes vers la Libye démantelé en Belgique

Un réseau de trafiquants d'armes et de matériel militaire vers la Libye a été démantelé suites à plusieurs perquisitions menées par la police fédérale belge en région bruxelloise, a annoncé jeudi le parquet fédéral. Les perquisitions exécutées mercredi à la demande d'un juge d'instruction ont été menées dans le cadre d'une enquête sur "des activités illicites par le biais de sociétés basées aux Etats-Unis, aux Emirats Arabes Unis, au Niger et en Belgique - de blanchiment et de trafic d’armes et de matériel militaire à destination de la Libye", a indiqué, dans un communiqué, le parquet fédéral belge.