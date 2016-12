La Chine déplore la contestation américaine devant l'OMC

Le ministère chinois du Commerce a exprimé vendredi ses "regrets" concernant la décision du gouvernement américain de contester les contingents tarifaires de la Chine à l'égard des produits agricoles. Un responsable du ministère a indiqué dans un communiqué que la Chine avait reçu une demande de consultations de la part des Etats-Unis et qu'elle traiterait de manière appropriée ce différend conformément aux règles de l'OMC. Le gouvernement américain a annoncé jeudi cette plainte contre la Chine, indiquant qu'il cherchait à s'assurer que la Chine respecte ses engagements consistant à autoriser l'entrée de quantités déterminées de céréales et de maïs dans le pays à un taux tarifaire plus bas.