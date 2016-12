La croissance en France fait du surplace

La croissance économique française trouve du mal à décoller et semble faire du sur place selon les dernières estimations de l’Insee qui table pour un taux de 1,2% en 2016, alors que dans les prévisions du gouvernement elle se situe à 1,5%. D’après la note de conjoncture de l’Institut national de la statistique et des études économiques, publiée jeudi, la croissance économique se situe au même niveau qu’en 2015, au dessous des prévisions du gouvernement qui bâti le budget 2016 sur 1,5 %. Le produit intérieur brut (PIB) devrait augmenter de 0,4% au quatrième trimestre, pour atteindre 1,2% sur l'ensemble de l'année, au lieu des 1,3% tel que prévu ultérieurement par les prévisions de l’Insee qui prévoit cependant que l'activité devrait ensuite se poursuivre sur un rythme modéré, avec 0,3%, puis 0,4% de croissance aux premier et deuxième trimestre 2017, ½grâce à la bonne tenue de la consommation, de l'investissement et des exportations».