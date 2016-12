Le ministre de l’Energie visite des sites pétroliers au Texas

Le ministre de l’Energie, M. Nourredine Boutarfa s’est rendu jeudi à Mentone dans l’ouest du Texas où il a visité des sites pétroliers du groupe américain Anadarko. Le ministre a été accompagné lors de ce déplacement d’une délégation du secteur de l’énergie, de l’ambassadeur d’Algérie à Washington, M. Madjid Bouguerra et du président du conseil d’affaires algéro-américain (USABC) Smail Chikhoune. Le patron d’Anadarko, Al Walker a tenu à souligner au cours de cette visite les longues années de partenariat et de collaboration entre son groupe et Sonatrach.