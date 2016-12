Syrie: plus de 8.000 rebelles évacués d'Alep

Au moins 8.079 rebelles et leurs familles ont été évacués de leurs positions dans la ville d'Alep dans le nord de la Syrie au cours des dernières 24 heures, a rapporté vendredi l'agence de presse publique syrienne SANA. Quelque 15.000 personnes, dont 4.000 rebelles, devraient être évacuées de l'est d'Alep dans le cadre d'un accord signé entre la Russie et la Turquie. Des bus transportant des rebelles ont débuté l'évacuation jeudi sous la supervision exclusive du Comité internationale de la Croix-Rouge, aucun représentant de l'ONU n'étant présent.