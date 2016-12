Deux éléments de soutien aux terroristes arrêtés à Mostaganem

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, jeudi à Mostaganem, et 19 caches pour terroristes, contenant un canon de fabrication artisanale, ont été détruites à Jijel et Constantine, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, un détachement de l’ANP a arrêté, le 15 décembre 2016 à Mostaganem/2°RM, deux éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que d’autres détachements ont détruit à Jijel et Constantine/5°RM, 19 caches pour terroristes contenant un canon de fabrication artisanale, des effets vestimentaires et de couchage, ainsi que des denrées alimentaires", a précisé la même source.