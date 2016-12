Un incendie dans deux dépôts de distribution de carburant à Annaba

Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de deux dépôts d'une station service au centre ville de Annaba (avenue du 1er novembre) a crée un mouvement de panique au sein de la population et causé des dégâts matériels, a-t-on appris vendredi auprès de la direction de wilaya de la protection civile. Les dégâts matériels ont touché le mobilier de bureau et un véhicule touristique, ajoute la même source précisant que l'intervention rapide des éléments de la protection civile a permis de circonscrire les flammes. L'intervention pour laquelle 8 camions citernes, trois ambulances et 50 éléments de la protection civile ont été mobilisés, a duré plus d'une heure, indique-t-on encore de même source. Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert pour leur part une enquête pour déterminer les causes du sinistre.