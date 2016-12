L'Iran convoque le chargé d'affaires britannique

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué vendredi le chargé d'affaires britannique à Téhéran pour protester au sujet de ce qu'il a appelé les récentes remarques anti-iraniennes de responsables britanniques concernant la Syrie, a rapporté PressTV. "Suite aux remarques et positions peu judicieuses de responsables britanniques sur le rôle de la République islamique d'Iran dans la crise en Syrie,'' le chargé d'affaires britannique a été convoqué afin que lui soit remise une note de protestation, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Qasemi. Le profond mécontentement de l'Iran concernant les propos de responsables britanniques a été communiqué au chargé d'affaires britannique, a dit M. Qasemi, ajoutant que le diplomate a été mis en garde contre ''les effets destructeurs de telles affirmations et positions sur la situation humanitaire en Syrie et sur la paix et la sécurité internationales.''