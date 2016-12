Pologne: dirigeants bloqués au Parlement par des manifestants

Des manifestants d'opposition bloquaient dans la nuit de vendredi à samedi toutes les sorties du Parlement à Varsovie où se trouvaient la Première ministre Beata Szydlo, le chef du parti conservateur au pouvoir Jaroslaw Kaczynski et plus de deux cents députés de la majorité. Quelques députés de Droit et Justice (PiS) avaient tenté de quitter l'enceinte du Parlement, mais leurs voitures ont été arrêtées par la foule de manifestants et ont dû reculer. La police, présente en force, avait tenté d'évacuer quelques manifestants, mais y a rapidement renoncé et le blocage restait en place vers une heure du matin.