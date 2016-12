Opération policière franco-espagnole contre l'ETA

Cinq personnes, dont une femme, ont été arrêtées et des armes saisies vendredi soir lors d'une opération policière franco-espagnole contre l'organisation séparatiste basque ETA à Louhossoa, près de Bayonne (sud-ouest), a annoncé dans la nuit le ministère français de l'Intérieur. "Une importante saisie d'armes, d'explosifs et de munitions" a été réalisée, a-t-on indiqué de même source. Les cinq personnes, toutes de nationalité française, ont été interpellées dans une grande maison de Louhossoa, bourgade d'environ 600 habitants, située sur la route allant de Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). Parmi elles figurent le président d'honneur de la Ligue française des Droits de l'Homme, Michel Tubiana, et une journaliste, Béatrice Haran-Molle, propriétaire de la maison.