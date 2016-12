10 blessés dans un accident à un arrêt de bus à San Francisco

Dix personnes ont été blessées vendredi lorsqu'une voiture a foncé dans un arrêt de bus de Chinatown, à San Francisco, a annoncé la police locale. La police de San Francisco a posté une série de messages sur son compte Twitter montrant les lieux de l'incident, au croisement des rues Sacramento et Stockton. Parmi les blessés, sept ont été emmenés au San Francisco General Hospital, dont cinq blessés graves. Aaron Peskin, fonctionnaire de San Francisco, a déclaré qu'il se trouvait près du lieu de l'incident et a aidé à charger une femme apparemment grièvement blessée dans une ambulance, a rapporté la chaîne de télévision NBC Bay Area News. La police a indiqué que la conductrice était restée sur les lieux et coopérait avec les forces de l'ordre.