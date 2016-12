Turquie: 13 soldats tués dans l'attentat de Kayseri

Au moins 13 soldats turcs ont été tués et 48 blessés dans l'attentat qui a visé un bus qui les transportait samedi matin à Kayseri, dans le centre de la Turquie, a déclaré l'armée turque citant un nouveau bilan. Les soldats -des non gradés et des sous-officiers - avaient obtenu la permission de quitter des bâtiments de commandement militaire pour la journée, explique l'armée dans un communiqué. Les blessés ont été immédiatement pris en charge à l'hôpital, mais il pourrait y avoir des blessés civils, ajoute-t-elle. Un précédent bilan donné par l'agence turque Dogan a fait état de plusieurs blessés dans l'attentat de Kayseri.