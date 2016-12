Migrants: près de 7.200 morts en 2016 dans le monde

Près de 7.200 migrants et réfugiés sont morts ou ont disparu depuis le début de l'année, dont la plupart en Méditerranée, a annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à la veille de la célébration de la journée internationale des Migrants. Sur un total de 7.189 morts ou disparus enregistrés à la date de jeudi soir, 4.812 ont péri en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, la Grèce, Chypre et l'Espagne, a précisé l'OIM. Selon l'Organisation, le chiffre est en hausse de plus de 20% par rapport à l'année 2015.