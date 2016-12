La crise migratoire se perpétue en 2016

Des centaines de milliers de migrants, fuyant les violences, les catastrophes naturelles ou encore le sous développement économique, ont continué en 2016 d'affluer au péril de leur vie vers les pays "sûrs", notamment européens, qui semblent leurs promettre des lendemains meilleurs. Originaires principalement d'Afrique, du Moyen-Orient, et de l'Asie méridionale, quelque 245 millions de personnes vivent actuellement en dehors de leur pays d'origine, soit plus de 3% de la population mondiale, révèlent les derniers chiffres officiels, qui soulignent une augmentation de 85 millions des migrants internationaux entre 1995 et 2015. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR), le nombre de réfugiés (personnes ayant quitté leur pays) a atteint en début d'année 21,3 millions, alors que celui des personnes déplacées (ayant quitté leur foyer sans quitter le pays), est à 40,8 millions. Ce niveau est le plus haut enregistré depuis la deuxième Guerre Mondiale.