Baisse des importations des matériaux de construction

La facture d'importation des matériaux de construction (ciment, fer et acier, bois et produits en céramique) s'est chiffrée à 1,74 milliard de dollars sur les 10 premiers mois 2016, contre 2,14 mds usd sur la même période de 2015 (-18,6%), a-t-on appris auprès des Douanes. Les quantités importées ont également baissé en s'établissant à 8,45 millions de tonnes contre 8,84 Mt (-4,5%) à l'exception du bois et les produits en céramiques dont les volumes importés ont connu une hausse, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Par catégorie de produits, les ciments (non pulvérisé, portland, alumineux, hydraulique...) ont été importés pour un montant de 271,7 millions de dollars contre 378,9 millions de dollars (-28,3%). Les quantités importées ont baissé en passant à 4,2 millions de tonnes contre 5,2 millions de tonnes (-18,76%).