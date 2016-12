Plus de 9.000 start-up créées dans les TIC en Algérie

Plus de 9.000 start-up spécialisées notamment dans les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont été créées à ce jour grâce aux mesures d'aide à la création de l'emploi, a indiqué le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi. "Nous avons déjà créé plus de 9.000 start-up et nous comptons en créer autant", a-t-il souligné en marge de la rencontre nationale des jeunes entrepreneurs tenue samedi à Alger, au cours de laquelle il a remis l'agrément pour la création officielle de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE). "L'Algérie ne doit pas être en retard par rapport aux autres pays au moment où les nouvelles technologies sont l'un des paramètres qui guident et déterminent les relations économiques internationales et le développement humain en général", poursuit-il