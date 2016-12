Afghanistan : 16 éléments de l'EI abattus par un drone

Seize éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) ont été abattus vendredi dans une attaque de drone visant leur cachette dans le district d'Achin, dans la province de Nangarhar dans l'est de l'Afghanistan, a annoncé samedi le chef de la police provinciale, Hazrat Hussain Mashriqwal. Selon le responsable, le raid aérien a été mené vendredi soir dans le village d'Abdulkhil, où une immense cache d'armes de l'EI a également été détruite. La province de Nangarhar, dont le chef-lieu Jalalabad se situe à 120 km à l'est de Kaboul, est en proie aux violences de l'EI depuis près d'un an.