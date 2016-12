L'Ethiopie inaugure le barrage le plus haut d'Afrique

L'Ethiopie a inauguré samedi le barrage le plus haut d'Afrique "Gibe III", un projet qui doit permettre au pays de presque doubler sa capacité énergétique, selon les médias locaux. L'inauguration de ce barrage, haut de 243 mètres, s'est déroulée "en présence de ministres et ambassadeurs de plusieurs pays, dont le Premier ministre Hailemariam Desalegn", a annoncé la radio d'Etat "Fana" sur son site internet. "Gibe III", situé à environ 350 kilomètres au sud-ouest de la capitale Addis Abeba, est le plus important d'une série de barrages hydroélectriques que l'Ethiopie construit le long de la rivière Omo, qui s'écoule du nord vers le sud. A terme, il doit atteindre une capacité de 1870 mégawatts, ce qui en ferait le troisième barrage hydroélectrique le plus puissant d'Afrique et porterait la capacité énergétique de l'Ethiopie à 4.200 MW. Une partie de l'énergie générée par "Gibe III" doit être exportée, notamment vers le Kenya.