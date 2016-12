La capacité solaire de la Chine dépassera 110 millions de kW d'ici 2020

La Chine disposera d'une capacité solaire installée de plus de 110 millions de kW d'ici 2020, selon l'Administration nationale de l'énergie (ANE). Le pays, plus grand consommateur d'énergie au monde, installera au moins 105 millions de kW de capacité photovoltaïque d'ici 2020, selon le projet de développement de l'énergie solaire pour les cinq prochaines années publié vendredi par l'ANE. La Chine réduira les coûts de production de l'énergie photovoltaïque et abaissera ses prix d'au moins 50% par rapport à 2015. La Chine a produit la plus importante capacité photovoltaïque au monde en 2015 et a enregistré une croissance annuelle moyenne dans ce secteur de plus de 33% entre 2011 et 2015.