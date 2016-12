L'ONU appelle tous les Libyens à s'engager dans l'Accord politique

Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé les Libyens qui ne sont pas encore engagés dans l'accord politique libyen à s'y joindre. M. Ban a félicité tous les Libyens engagés dans le processus, "dans un esprit de réconciliation, d'inclusion et de droits de l'Homme", appelant ceux qui ne sont pas actuellement engagés dans le processus à "se joindre aux efforts visant à trouver une solution consensuelle à la crise en cours". "Le chemin vers la paix est long et exige beaucoup de travail et d'engagement. Beaucoup a été réalisé au cours de la dernière année", a reconnu le secrétaire général de l'ONU, citant la formation du Conseil de la Présidence qui fonctionne depuis Tripoli, l'augmentation de la production de pétrole ainsi que les progrès notables accomplis contre le terrorisme dans l'ensemble du pays.