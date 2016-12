La Birmanie prépare un dialogue politique national

La Birmanie prépare la tenue d'un dialogue politique au niveau national dans les mois à venir, alors que les dialogues régionaux devraient être lancés d'ici une semaine, a rapporté dimanche le journal d'Etat "Global New Light of Myanmar". Le Comité conjoint pour le dialogue de paix de l'Union de la Birmanie (UPDJC), dirigé par la conseillère d'Etat Aung San Suu Kyi, a annoncé que "des rencontres préliminaires pour le dialogue politique national auront lieu en décembre ou en janvier" et que l'UPDJC était "en train de travailler avec l'Union nationale karen (KNU), l'Armée de libération nationale karen (KNLA) et l'Armée bouddhiste démocratique karen (DKBA) pour la tenue du dialogue".