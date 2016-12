Messahel s'entretient avec le maréchal Khalifa Haftar

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, M. Abdelkader Messahel s'est entretenu, dimanche à Alger, avec le maréchal Khalifa Haftar qui effectue une visite en Algérie. Les entretiens ont porté "exclusivement sur les développements de la situation politico-sécuritaire que connait la Libye et les moyens à même d'encourager le rétablissement rapide de la stabilité et de la sécurité dans ce pays". M. Messahel a saisi cette occasion pour rappeler les efforts que l'Algérie "n'a cessé de déployer en vue d'encourager les parties libyennes à atteindre un accord consensuel pour le règlement de la crise" dans ce pays.