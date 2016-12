Médicaments: Légère baisse de la facture d'importation

La facture d'importation des produits pharmaceutiques a baissé de plus de 2% au cours des dix premiers mois de 2016 par rapport à la même période de l'année 2015, a-t-on appris auprès des Douanes. Ainsi, la valeur des importations de ces produits s'est réduite à 1,51 milliard de dollars entre début janvier et fin octobre 2016, contre 1,55 milliards de dollars à la même période de 2015, soit une baisse de 2,12%, précise le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes (Cnis). Quant aux quantités importées, elles ont reculé de 7,7% en s'établissant à 19.389 tonnes contre 21.004 t. Par catégorie de produits, la facture des médicaments à usage humain s'est chiffrée à 1,42 milliards de dollars contre 1,47 milliards de dollars (-2,94%), avec des quantités qui ont aussi baissé à 17.294 t contre 19.083 t (-9,4%).