L'envoyé spécial de Poutine pour la Syrie à Téhéran

L'envoyé spécial du président Vladimir Poutine pour la Syrie, a évoqué dimanche avec des responsables iraniens à Téhéran la situation à Alep et la coordination militaire et politique entre les deux pays en Syrie, ont rapporté les médias iraniens. Alexander Lavrentiev a exposé, lors d'une visite, la position de la Russie sur le "renforcement de la coopération militaire, sécuritaire et politique en Syrie", a indiqué l'agence "Mehr". "La libération d'Alep est le résultat de l'initiative commune de l'Iran, de la Russie, de la Syrie et de la résistance", a déclaré lors de cet entretien Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne et coordinateur des actions politiques, militaires et sécuritaires entre l'Iran, la Syrie et la Russie.