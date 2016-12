Prise en charge des migrants : l’Algérie est au-dessus de tout soupçon

Le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a affirmé dimanche à Oran que "l’Algérie est au-dessus de tout soupçon en terme d’humanisation dans la gestion de la question des migrants". "Pour ce qui est de la prise en charge des migrants dans le cadre des exigences de la solidarité africaine, l’Algérie est au-dessus de tout soupçon", a indiqué M. Lamamra, dans une déclaration à l’APS, en marge de la 2ème journée du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, ouvert samedi au Centre des conventions d’Oran. Le ministre a rappelé que l’Algérie a énormément contribué dans la conception et la définition d’une position de l’Afrique vis-à-vis de la question de la migration. "Nous sommes les concepteurs de cette position africaine au vu du nombre des réunions importantes que nous avons initiées à ce sujet", a-t-il ajouté.