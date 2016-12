Jordanie: 5 morts dans une attaque contre des policiers

Cinq personnes ont été tuées et neuf blessées, dont des policiers, dans une attaque dimanche par des hommes armés contre un commissariat et des voitures de police dans le sud de la Jordanie, a indiqué une source de sécurité. "Quatre des personnes décédées sont des policiers et l'autre est une touriste canadienne. Neuf personnes ont été également blessées", a affirmé la même source, citée par des médias. "Les services de sécurité ont poursuivi les hommes armés qui sont encerclés dans la citadelle de Karak", un site touristique à 118 km au sud de Amman, a ajouté la source, précisant que "des renforts sécuritaires ont été envoyés".