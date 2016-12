Assurance automobile plus chère dès 2017

Le tarif relatif à la garantie "responsabilité civile" (RC) dans la branche assurance automobile connaîtra, à compter du 1er janvier 2017, une augmentation progressive de 5% jusqu'à atteindre 20% au début du second semestre 2018, a-t-on appris auprès de l'UAR. Cette augmentation continue de 5% sera opérée chaque semestre: Ainsi, le tarif de la RC va augmenter de 5% au 1er janvier 2017, puis d'un autre taux de 5% le 1er juillet 2017, de 5% le 1er janvier 2018 et aussi de 5% le 1er juillet 2018, précise un responsable de l’Union algérienne des assureurs et des réassureurs (UAR).