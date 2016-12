Deux nouvelles centrales solaires projetées à Laghouat

Deux nouvelles centrales solaires vont être réalisées dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris dimanche de la direction locale de l’énergie et des mines (DEM). Prévues dans les communes de Bennacer Benchohra et Hassi-R’mel, sur une surface globale de 1.600 hectares, ces deux installations énergétiques, dont le choix des sites a été effectué, devront assurer, une fois opérationnelles, une production électrique de 400 mégawatts (MW) chacune, a-t-on précisé. La DIM de Laghouat a fait état de l’octroi, au titre de la promotion de l’investissement privé dans le domaine, d’accords de principe pour la réalisation de 20 projets de centrales similaires de capacités de production électrique oscillant entre un et 40 MW.