M. Sellal reçoit le maréchal libyen Khalifa Haftar

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le maréchal libyen Khalifa Haftar, dans le cadre de la visite qu'il effectue en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. "L'entretien a porté essentiellement sur les développements que connaît la situation en Libye et les perspectives du règlement de la crise et du retour de la stabilité, la paix et la sécurité dans le cadre de l'unité et de la souveraineté de la Libye", précise-t-on de même source. Il a été rappelé, au cours de cet entretien, que "la seule alternative reste la solution politique basée sur le dialogue inclusif inter libyen et la réconciliation nationale, ce à quoi oeuvre l'Algérie en direction de l'ensemble des parties à la crise en Libye". La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.