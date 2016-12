Plus de 50% des infrastructures d'Alep ravagées

Plus de la moitié des infrastructures et des immeubles d'Alep ont été partiellement ou totalement détruits, notamment dans la partie Est, par les violents combats ayant ravagé la deuxième ville de Syrie durant quatre ans, a indiqué un responsable local. Le gouvernement syrien est aujourd'hui en passe de reprendre la dernière poche rebelle d'Alep, au prix de bombardements intenses et plusieurs offensives successives contre les quartiers Est de la métropole, tenus par l'opposition depuis 2012. Pour leur part, les insurgés ont lancé des obus contre les quartiers gouvernementaux.