Soudan: l'opposition appelle à un mouvement de grève lundi

L'opposition soudanaise et des militants ont relancé dimanche leur mot d'ordre pour un mouvement de grève lundi contre les réductions de subvention au carburant, malgré la récente mise en garde du président. "Nous appuyons le peuple soudanais pour qu'il observe un mouvement de désobéissance civile le 19 décembre", a déclaré le parti d'opposition Oumma dans un communiqué, une position partagée par le parti communiste soudanais. Des groupes de militants et de divers acteurs de la société civile (journalistes, avocats, enseignants, pharmaciens) ont exprimé sur les réseaux sociaux leur soutien à un tel mouvement et lancé une pétition en faveur de la grève.