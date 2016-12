Lutte antiterroriste: 350 terroristes neutralisés depuis janvier 2016

Trois cent cinquante (350) terroristes ont été neutralisés (125 abattus et 225 arrêtés), par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP) depuis le début de l'année 2016, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, selon un bilan publié dans le dernier numéro de la revue el-Djeich. "L'ANP poursuit sa mission en toute détermination et rigueur, en réalisant durant cette année des résultats sur le terrain, couronnés par l'élimination d'un nombre conséquent de terroristes et de criminels ainsi que la récupération d'importantes quantités d'armes de guerre, de munitions et différents autres effets, sans oublier les opérations de sécurisation des frontières et de lutte contre la contrebande", souligne la même source.