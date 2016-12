La France vend à l’Australie 12 sous-marins d’attaque

La France et l'Australie signeront mardi un accord intergouvernemental scellant un mégacontrat pour la livraison de 12 sous-marins d'attaque à la marine australienne, a annoncé lundi la ministre australienne de la Défense, Marise Payne. "Demain, le ministre (français de la Défense Jean-Yves) Le Drian et le Premier ministre (australien) Malcolm Turnbull agréeront officiellement l'accord intergouvernemental, le cadre légal qui gouvernera pendant les décennies à venir le partenariat entre l'Australie et la France sur les sous-marins", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Sydney.