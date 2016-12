John Kerry espère une nouvelle trêve au Yémen

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a espéré dimanche à Ryadh pouvoir parvenir à une nouvelle trêve au Yémen dans deux semaines. M. Kerry, qui effectuait sa dernière visite en Arabie saoudite en tant que secrétaire d'Etat, a indiqué que Washington allait travailler avec la Grande-Bretagne, les Emirats arabes unis et le royaume saoudien pour obtenir un cessez-le-feu. Cette trêve serait la huitième tentative de faire taire les armes dans ce conflit qui a fait plus de 7.000 morts depuis mars 2015, selon une estimation de l'ONU. Depuis cette date, l'Arabie saoudite intervient à la tête d'une coalition militaire arabe pour soutenir les forces du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi et enrayer la progression des rebelles chiites Houthis, qui ont conquis la capitale yéménite Sanaa et occupent de vastes territoires.