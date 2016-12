Au moins 3 soldats tués dans un attentat suicide à Benghazi

Au moins trois soldats ont été tués et neuf autres blessés dimanche dans un attentat suicide survenu à Benghazi dans l'est de la Libye et revendiqué par l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (EI/Daech), a-t-on indiqué de source sécuritaire. "Un kamikaze qui conduisait un petit camion a fait exploser son véhicule dans la région de Qanfouda", faisant trois morts et neuf blessés parmi les soldats, a déclaré une source des forces spéciales à Benghazi, loyales au maréchal Khalifa Haftar.