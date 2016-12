Les études du port d’El Hamdania achevées la semaine prochaine

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjeemaa Talai s’est enquis dimanche, au Laboratoire des études maritimes (LEM) à Alger, de l’avancement des études détaillées du projet du port commercial centre d’El Hamdania (Tipasa) et qui s’achèveront le 25 décembre, indique un communiqué du ministère. "Dans le cadre des études d'avant projet détaillé (APD) confiés au groupement Algéro-Coréen (LEM et le Consortium Yuhill-Yooshin), une visite de travail a été effectuée par le ministre des Travaux Publics et des Transports au niveau du Laboratoire des études maritimes (LEM), où il a constaté l'avancement de ces études qui s'achèveront le 25 décembre 2016", précise le ministère.