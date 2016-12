Plus de 3.000 personnes évacuées d'Alep

Plus de 3.000 personnes ont pu quitter les secteurs occupés par les groupes armés à Alep en Syrie après la reprise des opérations d'évacuations des civils alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer lundi sur un nouveau projet de résolution pour la supervisation des évacuations. Ces opérations d'évacuations de masse viennnent juste avant le vote attendu à New York du projet de résolution de l'ONU qui permettrait de superviser ces évacuations, dernière lueur d'espoir pour des milliers de civils menacés par la faim et le froid. La reprise des évacuations, suspendues vendredi, n'a pas été officiellement annoncée lundi mais, sur le terrain, les convois semblaient reprendre de manière continue, selon les médias.