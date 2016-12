Nigeria: au moins 6 morts dans des violences communautaires

Au moins six personnes ont été tuées dans des violences communautaires entre éleveurs nomades "Fulani" et agriculteurs de l'ethnie "Tiv", dans une région reculée du centre du Nigeria (Taraba State), a annoncé lundi la police. "Six personnes ont été tuées dans des heurts qui ont éclaté samedi, après la découverte d'un cadavre d'un berger Fulani, dans le village de Dan-Anacha", a déclaré Yunana Yakubu Babas, commissaire de police dans l'Etat de Taraba. "Il a été tué après que des personnes inconnues lui aient dérobé sa moto", a-t-il ajouté. Ensuite, d'"autres membres de la communauté Fulani ont attaqué les Tiv avec des armes à feu, les accusant d'avoir abattu leur camarade", a expliqué M. Babas.