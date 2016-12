Les travaux du port Centre lancé dès fin mars 2017

Le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemaa Talai, a indiqué lundi à Alger que les travaux de réalisation du port Centre d'El Hamdania (Cherchell) seraient lancés vers la fin du premier trimestre 2017. Concernant les études d'avant-projet détaillées (APD) de cette future infrastructure maritime, elles seront achevées le 25 décembre en cours, a indiqué le ministre à la presse en marge d'une visite d'inspection effectuée au port d'Alger. Pour rappel, les études APD ont été confiées à un groupement algéro-coréen constitué du Laboratoire des études maritimes (LEM) et du consortium sud-coréen Yuhill-Yooshin. En janvier 2016, un protocole d’accord portant réalisation du nouveau port avait été signé entre le Groupe public national des services portuaires et deux compagnies chinoises.