Le Kenya ordonne à une ONG américaine de cesser ses activités

Les autorités kényanes ont ordonné lundi à une ONG américaine travaillant sur des programmes liés à la présidentielle dans ce pays en août 2017, de cesser immédiatement ses activités, selon une lettre émanant du ministère kényan de la Décentralisation et de la Planification. La lettre ordonne à la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) de cesser immédiatement son programme d'assistance électorale d'un budget de 19 millions d'euros. Selon le ministère, l'IFES n'est pas enregistrée au Kenya en tant qu'ONG, et les employés étrangers travaillant pour cette fondation n'ont pas de visas de travail et sont donc considérés comme travaillant illégalement dans ce pays.