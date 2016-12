Somalie: la mission de l'Union africaine tue six personnes à un barrage

La mission de l'Union Africaine en Somalie (Amisom) a annoncé lundi avoir abattu six passagers d'un minibus qui refusait de s'arrêter à un de ses barrages dans le sud du pays. Selon l'Amisom, ses troupes dans la région de Qoryoley (sud) avaient installé samedi un barrage après avoir subi une attaque au mortier et noté des "mouvements inhabituels de minibus susceptibles de transporter des extrémistes shebab". "Le conductuer de l'un des minibus a refusé de s'arrêter et a fait demi-tour, obligeant nos soldats à tirer, tuant six personnes", précise l'Amisom dans un communiqué.