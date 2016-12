L'Iran condamne l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie

Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné le meurtre de l'ambassadeur russe en Turquie, qu'il a qualifié d "acte malfaisant", a rapporté lundi l'agence de presse officielle IRNA. Bahram Qasemi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que ce genre d'acte criminel démontrait que les terroristes liés à la mouvance extrémiste ne respectaient aucune des règles du droit international. Les terroristes "commettent des actes aussi brutaux dans le but de créer des fractures entre les pays, et d'engendrer davantage encore d'instabilité et d'insécurité dans la région", a indiqué M. Qasemi cité par la presse.