Pollution de l'air en Chine: plus de 200 vols annulés

Plus de 200 vols ont été annulés, et des feux rouges noyés dans un opaque brouillard toxique à Pékin au cinquième jour d'une alerte rouge à la pollution, a indiqué mardi une source aéroportuaire. Au total, 217 vols avaient déjà été annulés en raison de la visibilité, réduite à 1.000 mètres sur les pistes, a indiqué l'aéroport international de la capitale chinoise. La pollution de l'air s'est détériorée lundi dans de nombreuses parties du nord de la Chine, avec une faible visibilité perturbant le trafic aérien et la circulation routière. Entre dimanche et lundi, l'aéroport de Tianjin a suspendu ses opérations, avec 131 vols annulés et 75 retardés. En outre, toutes les autoroutes dans la municipalité de Tianjin (nord) ont été fermées.