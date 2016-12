L'Algérie condamne l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie

L'Algérie a condamné avec "la plus grande force", par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l'assassinat lundi de l'ambassadeur russe en Turquie, affirmant qu'il s'agit d'"un crime inqualifiable contre un messager de la paix". "L'assassinat, ce soir à Ankara, de sang froid de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Turquie est un crime inqualifiable contre un messager de la paix, de l'amitié et de la fraternité entre les peuples et les gouvernements de Russie et de Turquie. Nous le condamnons avec la plus grande force", a indiqué M. Benali Cherif dans une déclaration à l'APS. Il a souligné qu'en attentant à la vie d'un diplomate à travers "cet acte lâche et innommable, les terroristes ont franchi de nouvelles lignes rouges dans la provocation, l'escalade et le mépris des règles universellement reconnues et respectées s'agissant de la sacralité de la vie humaine".