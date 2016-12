Un employé espagnol de la Croix Rouge enlevé en Afghanistan

Un employé espagnol du Comité international de la Croix Rouge (CICR) a été enlevé par des hommes armés alors qu'il circulait dans le nord de l'Afghanistan, ont rapporté mardi les autorités locales. L'enlèvement a eu lieu lundi lors d'un déplacement d'employés de l'organisation internationale entre Mazar-e-Sharif et la province instable de Kunduz, a indiqué un porte-parole du gouverneur de Kunduz, Sayed Mahmood Danish, cité par des agences. "Un collègue a été enlevé, les autres ont été relâchés", a expliqué le CICR dans un communiqué, se disant "très inquiet pour sa sécurité". "Nous faisons de notre mieux pour établir exactement ce qu'il s'est passé, et obtenir sa libération sans conditions le plus vite possible", ajoute le texte.